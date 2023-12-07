Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Ryan Kent'e Hull City talip oldu!
Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Ryan Kent'e İngiltere Championship ekibi Hull City talip oldu.
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Trendyol Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
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Verim alamadığı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan ve bu oyuncuların yerlerine nokta transferler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Miha Zajc ve Ryan Kent'e talip çıktı.
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Zajc ve Kent için ocak ayında sarı-lacivertlilerin kapısını çalabileceği öğrenildi.
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Fenerbahçe'ye sezon başında Rangers'tan transfer edilen Ryan Kent, bu sezon fazla forma şansı bulamazken, görev yaptığı 15 resmi maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
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Sarı-lacivertlilerin sezon başında sözleşmesini uzattığı Miha Zajc ise forma giydiği 12 maçta 2 gol kaydetti.