Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.837,25 %-0,23
        DOLAR 28,9272 %0,09
        EURO 31,2408 %0,37
        ALTIN 1.889,19 %0,28
        FAİZ 38,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,30 %0,12
        BITCOIN 43.316,00 %-1,16
        GBP/TRY 36,4352 %0,35
        EUR/USD 1,0781 %0,18
        BRENT 75,02 %0,97
        ÇEYREK ALTIN 3.088,83 %0,28
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çalışma Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Çalışma Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

        Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gelecek hafta asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını söyleyen Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi hızlı bir şekilde süreci başlatıp, taraflar ile bir araya geleceğiz. Pazartesi süreci başlatıyoruz, bürokratlarımız komisyonlarla çalışmalarını sürdürüyor. Sonuçlar netleşince kamuoyu ile paylaşılacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

        Asgari ücret görüşmelerinin gelecek hafta başlayacağını bildiren Bakan Işıkhan, süreci hızlı bir şekilde başlatmak istediklerini aktardı.

        Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi hızlı bir şekilde süreci başlatıp, taraflar ile bir araya geleceğiz. Pazartesi süreci başlatıyoruz, bürokratlarımız komisyonlarla çalışmalarını sürdürüyor. Sonuçlar netleşince kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

        Komisyonun çalışmasına bağlı teknik çalışmaların da yapıldığını aktaran Bakan Işıkhan, "Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak" ifadelerini kullandı.

        Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasının devamında, "Süreci sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz her zamanki gibi, siz de biliyorsunuz 'çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek' diye konuştu.

        Bakan Işıkhan, Merkez Bankası’nın eski ekonomisti Hakan Kara’nın, asgari ücrette yüzde 53.5 artış önerisi ile ilgili olarak da "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması
        Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Habertürk Anasayfa