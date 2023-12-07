Çalışma Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

REKLAM advertisement1

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret görüşmelerinin gelecek hafta başlayacağını bildiren Bakan Işıkhan, süreci hızlı bir şekilde başlatmak istediklerini aktardı.

Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi hızlı bir şekilde süreci başlatıp, taraflar ile bir araya geleceğiz. Pazartesi süreci başlatıyoruz, bürokratlarımız komisyonlarla çalışmalarını sürdürüyor. Sonuçlar netleşince kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Komisyonun çalışmasına bağlı teknik çalışmaların da yapıldığını aktaran Bakan Işıkhan, "Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak" ifadelerini kullandı.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasının devamında, "Süreci sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz her zamanki gibi, siz de biliyorsunuz 'çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek' diye konuştu.

Bakan Işıkhan, Merkez Bankası’nın eski ekonomisti Hakan Kara’nın, asgari ücrette yüzde 53.5 artış önerisi ile ilgili olarak da "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız" dedi.