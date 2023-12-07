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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolarla rekor kırdı - Para Haberleri

        Merkez Bankası toplam rezervleri 140,1 milyar dolarla rekor kırdı

        Merkez Bankası toplam rezervleri, mayıs sonundan bu yana 41,7 milyar dolar artarak 140,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 1 Aralık haftasında net rezervler ise 1 milyar dolar geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:06
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        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.

        Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar yükselişle 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42,3'e karşılık geldi.

        NET REZERVLERDE GERİLEME

        TCMB'nin net rezervleri ise 1 Aralık haftasında 1 milyar 30 milyon dolar gerileyerek 34 milyar 776 milyon dolar oldu.

        Tarih Net rezervler (milyon $)
        1.12.2023 34.776
        24.11.2023 35.806
        17.11.2023 28.986
        10.11.2023 25.448
        3.11.2023 24.741
        27.10.2023 25.145
        20.10.2023 22.553
        13.10.2023 22.056
        6.10.2023 20.737
        22.09.2023 20.636
        22.09.2023 24.034
        15.09.2023 17.588
        8.09.2023 16.278
        1.09.2023 16.154
        25.08.2023 14.337
        18.08.2023 15.723
        11.08.2023 15.754
        4.08.2023 15.719
        28.07.2023 10.894
        21.07.2023 13.682
        14.07.2023 13.247
        7.07.2023 13.166
        30.06.2023 9.825
        23.06.2023 9.190
        16.06.2023 473
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