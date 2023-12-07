Bir süre sonra bir koltuğun boşalması ile küçük çocuk koltuğa oturdu ve uyumaya başladı. Otobüs İkitelli durağına geldiğinde küçük çocuğun ailesi otobüsten indi. Otobüsün hareket etmesinin ardından aile çocuklarını otobüste unuttuklarını fark etti.