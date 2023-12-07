Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın imzalarının yer aldığı yeni 200 TL'lik banknotlar tedavüle girdi
E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar bugün itibarıyla tedavüle verildi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla, VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Açıklamada söz konusu banknotların, üzerindeki imzalar dışında tamamen aynı özelliklere sahip olduğu belirtildi.