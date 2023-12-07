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        Haberler Yaşam 'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret

        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret

        Ezine peyniri Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Böylelikle Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 18'inci ürünü oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:21
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        • 1

          Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

        • 2

          Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

        • 3

          Ezine peynirinin Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 18'inci ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        • 4

          AB'de 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar tescil alan ürünleri de şöyle sıraladı:

        • 5

          1- Gaziantep baklavası

        • 6

          2- Aydın inciri

        • 7

          3- Malatya kayısısı

        • 8

          4- Aydın kestanesi

        • 9

          5- Milas zeytinyağı

        • 10

          6- Bayramiç beyazı

        • 11

          7- Taşköprü sarımsağı

        • 12

          8- Giresun tombul fındığı

        • 13

          9- Antakya künefesi

        • 14

          10- Suruç narı

        • 15

          11- Çağlayancerit cevizi

        • 16

          12- Gemlik zeytini

        • 17

          13- Edremit zeytinyağı

        • 18

          14- Milas yağlı zeytini

        • 19

          15- Ayaş domatesi

        • 20

          16- Maraş tarhanası

        • 21

          17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini

        • 22

          ​​​​​​​18- Ezine peyniri

          *Haberin görselleri AA, İHA ve DHA'dan servis edilmiştir.

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