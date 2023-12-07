Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        37
        Galatasaray
        GS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        17
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Emin Bayram'ın Galatasaray'a devre arasında dönme ihtimali düşük - Galatasaray Haberleri

        Emin Bayram'ın Galatasaray'a devre arasında dönme ihtimali düşük

        Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılma ihtimali devre arası için güçlenirken gözler de kiralık stoperlere çevrildi. Belçika'da gösterdiği performansla dikkat çeken Emin Bayram'ın kiralık anlaşmasında 'Geri çağırma maddesi' bulunsa da genç futbolcunun ocak ayında geri dönme ihtimali düşük

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 07.12.2023 - 09:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'da 11'deki yerini kaybettiği için mutsuz olduğunu dile getiren Victor Nelsson'un ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor. Galatasaray, devre arası için İngiliz kulüplerinin ilgisi bulunan Danimarkalı'nın olası bir ayrılığı durumundaki seçenekleri de değerlendiriyor. Bu ihtimallerden öne çıkanı ise kiralık oyunculardan birinin geri dönmesi...

        GALATASARAY'IN ÇAĞIRMA MADDESİ VAR

        Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram gösterdiği performansla dikkat çekerken gözler de genç futbolcuya dönmüştü. Westerlo ile Galatasaray arasında Emin Bayram için yapılan kiralık anlaşmasında bir geri çağırma maddesi bulunuyor. Buna rağmen genç stoperin ocak ayında sarı-kırmızılı kulübe dönme ihtimali düşük.

        REKLAM

        CİMBOM GELİŞİMİNDEN MEMNUN

        Forma giydiği 10 haftanın 5'inde haftanın 11'ine seçilen Emin Bayram'ın gösterdiği performanstan memnun olan Galatasaray, genç stoperin gelişimini aksatmak istemiyor. Söz konusu süreçte en önemli unsurun resmi maç tecrübesi olduğunu düşünen sarı-kırmızılılar, Emin'in Galatasaray'a dönmesi durumunda Belçika'daki kadar forma şansı bulamayacağını düşünüyor.

        AVRUPA KULÜPLERİNİN DE RADARINDA

        Avrupa'nın birçok kulübünün yakın takibinde olan Belçika Ligi'nin de iyi bir vitrin olduğunu düşünen Galatasaraylı idareciler, Emin'in hem yurt dışı tecrübesi hem de Belçika'nın özel durumu nedeniyle bu sezonu Westerlo'da tamamlamasını ve gelecek sezon 11'i zorlayabilecek halde kulübe dönmesine daha sıcak bakıyor.

        Westerlo'da üçlü savunmanın sağında da forma giyen ve özellikle hücuma çıkışlarıyla fark yaratan genç futbolcu, 10 maçta 1 gol atarken 1 golün de hazırlayıcısı oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Fırtına kupada üç golle turladı
        Fırtına kupada üç golle turladı
        Habertürk Anasayfa