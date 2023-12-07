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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri

        Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığında göreve gelen yeni yönetim devre arası için kolları sıvarken gündemdeki isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:15
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        • 1

          3 Aralık'ta yapılan seçimde Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat ve yönetimi, takımı ayağa kaldırmak için çalışmalara hemen başladı.

        • 2

          Futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, Ümraniye'ye adeta kamp kurdu.

        • 3

          Teknik direktör Rıza Çalımbay ile eksikleri gidermek için temaslarda bulunan siyah-beyazlılarda bir yandan da devre arası için takviye arayışları başladı.

        • 4

          Başkan Hasan Arat'ın Fransa'nın başkenti Paris'e gitmesi taraftarlarda heyecan yaratırken bu seyahatın PSG ile yapılan işbirliği kapsamında olabileceği ileri sürüldü.

        • 5

          Dış basında da Beşiktaş'ı ilgilendiren haberler çıkmaya devam ediyor.

        • 6

          Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşulan Chelseali Noni Madueke'nin devre arasında takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı.

        • 7

          TEAMTalk'ta yer alan habere göre; 21 yaşındaki futbolcu fazla forma şansı bulamadığı için bu kararı aldı.

        • 8

          Genç oyuncunun kiralık olarak ayrılabileceği belirtilirken ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

        • 9

          BERKAY İÇİN YARIŞ

          İspanyol basınından Marca, Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya attı.

        • 10

          Habere göre milli takımın gelecekteki sol bek adaylarından gösterilen Berkay Yılmaz'a Beşiktaş talip oldu.

        • 11

          Almanya'da Freiburg forması giyen genç oyuncuya PSV ve Frankfurt'un da ilgisinin olduğu belirtildi.

        • 12

          GODOY TRANSFERİ ZORDA

          Beşiktaş'ın ara transferde istediği Leonardo Godoy transferi zora girdi.

        • 13

          90min'e göre Arjantin'de Estudiantes forması giyen sağ bek için River Plat ve Sporting Lizbon'un teklifleri öne çıkıyor.

        • 14

          İki takımın da önerdiği rakamların Beşiktaş'ın üstünde olduğu bildirildi.

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