Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığında göreve gelen yeni yönetim devre arası için kolları sıvarken gündemdeki isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...
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3 Aralık'ta yapılan seçimde Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat ve yönetimi, takımı ayağa kaldırmak için çalışmalara hemen başladı.
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Futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, Ümraniye'ye adeta kamp kurdu.
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Teknik direktör Rıza Çalımbay ile eksikleri gidermek için temaslarda bulunan siyah-beyazlılarda bir yandan da devre arası için takviye arayışları başladı.
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Başkan Hasan Arat'ın Fransa'nın başkenti Paris'e gitmesi taraftarlarda heyecan yaratırken bu seyahatın PSG ile yapılan işbirliği kapsamında olabileceği ileri sürüldü.
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Dış basında da Beşiktaş'ı ilgilendiren haberler çıkmaya devam ediyor.
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Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşulan Chelseali Noni Madueke'nin devre arasında takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı.
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TEAMTalk'ta yer alan habere göre; 21 yaşındaki futbolcu fazla forma şansı bulamadığı için bu kararı aldı.
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Genç oyuncunun kiralık olarak ayrılabileceği belirtilirken ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.
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BERKAY İÇİN YARIŞ
İspanyol basınından Marca, Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya attı.
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Habere göre milli takımın gelecekteki sol bek adaylarından gösterilen Berkay Yılmaz'a Beşiktaş talip oldu.
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Almanya'da Freiburg forması giyen genç oyuncuya PSV ve Frankfurt'un da ilgisinin olduğu belirtildi.
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GODOY TRANSFERİ ZORDA
Beşiktaş'ın ara transferde istediği Leonardo Godoy transferi zora girdi.
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90min'e göre Arjantin'de Estudiantes forması giyen sağ bek için River Plat ve Sporting Lizbon'un teklifleri öne çıkıyor.
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İki takımın da önerdiği rakamların Beşiktaş'ın üstünde olduğu bildirildi.