İşte ikinci elde en çok satılan markalar

AA

İkinci el çevrim içi oto pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) olurken, Renault ikinci ve Ford da üçüncü sırada yer aldı.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

Nisan ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 21, geçen yılın mayıs ayına göre de yüzde 36 düşüş gerçekleşti. Satışlar, Ocak-Mayıs 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12 azaldı.

Mayısta ikinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu.

EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Verilere göre, bu yılın mayıs ayında ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 16 bin 93 satışla Volkswagen oldu. Renault, 15 bin 80 satışla ikinci ve Ford da 11 bin 811 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Bu markaları, 10 bin 468 satışla Fiat, 6 bin 503 ile Opel, 5 bin 884 ile BMW, 5 bin 718 ile Hyundai, 5 bin 712 ile Mercedes-Benz, 5 bin 265 ile Peugeot ve 4 bin 186 satışla Toyota izledi.

Söz konusu 10 markanın mayıs ayı satışları, ikinci el çevrim içi otomotiv pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

PASSAT YENİDEN LİDER OLDU

Geçen ayki ikinciliğin ardından VW Passat, 4 bin 468 satışla mayıs ayının en çok satılan modeli oldu.

Passat'ı, 4 bin 181 satışla Renault Clio, 3 bin 780 ile Renault Megane, 3 bin 686 ile Ford Focus, 2 bin 989 ile Opel Astra, 2 bin 745 ile Toyota Corolla, 2 bin 645 satışla Renault Fluence, 2 bin 534 satışla Fiat Egea, 2 bin 356 ile Volkswagen Golf ve 2 bin 297 satışla da Renault Symbol izledi.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.

En çok tercih edilen 10 binek model içinde en yüksek pazar payına ise yüzde 41 ile Renault markası 4 modeliyle sahip oldu.

HAFİF TİCARİDE FORD TRANSİT/TOURNEO COURIER İLK SIRAYA YERLEŞTİ

İkinci el çevrim içi hafif ticari araç pazarında ise Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 328 adetle mayıs ayının en çok satılan modeli olarak kayıtlara geçerken, Fiat Doblo 2 bin 277 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 1.786 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu 3 markayı, 1.603 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.452 satışla VW Cady, 1.244 satışla VW Transporter, 1.066 satışla Ford Transit, 883 ile Renault Kangoo, 795 ile Peugeot Partner ve 602 satışla da Citroen Berlingo takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari satışlarının yüzde 69'unu oluşturdu.

EN HIZLI SATILAN MARKA FIAT OLDU

Geçen ay, Türkiye pazarı satış hızı ortalama 65 gün oldu.

En hızlı satılan marka 51 günle Fiat, en yavaş satılan ise 88 günlük satış hızıyla Mercedes Benz olarak belirlendi.

İNTERNETTEN KALDIRILDIĞINDA "SATIŞ" OLARAK SINIFLANDIRILIYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak ise ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.