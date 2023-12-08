İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak? - Otomobil Haberleri

İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak? - Otomobil Haberleri

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Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçların ticaretine ilişkin yaptığı yönetmelik değişikliği, sektörde yeni bir dönemi başlatıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni düzenleme ile ikinci el araç satışlarındaki "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı ve ilan kısıtlamasının süresi 6 ay daha uzatıldı. 1 Ocak 2024'te sona erecek uygulama, 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

Bu kararın sektöre ve fiyatlara yansıması nasıl olacak? Konuya ilişkin Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

“OLUMLU BİR ADIM”

Bu uzatmanın olumlu bir adım olduğunu belirten Erkoç, “Bu uygulamalardan sonra sıfır araçlar gerçek değerine indi. Sıfır araçlar inince ikinci el araçlar da gerçek değerine gelmiş oldu. Şu anda piyasada yüzde 20-25 oranında bir düşüş oldu.” diye konuştu.

OTOMOTİV FİYATLARINDA BEKLENTİ NE YÖNDE OLACAK?

Erkoç kurun yükselmesinin etkilerine dikkat çekerek, “Eğer kur yükselmeye devam ederse kesinlikle etkilenir. Bu yüzden gerçek ihtiyaç sahipleri araç almak isteyenler bir an evvel araçlarını alsın diyoruz. yılbaşından sonra ocak ayının 15’inden sonra fiyatların yine yükselebileceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.