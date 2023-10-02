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        Haberler Dünya İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Kosova İçişleri Bakanı: Sırbistan, Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeye çalıştı

        İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Kosova İçişleri Bakanı: Sırbistan, Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeye çalıştı

        Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik 24 Eylül sabahı yeniden yükseldi. Kosova İçişleri Bakanı dün yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeye çalıştığına dair kanıtlar topladıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 07:32 Güncelleme: 02.10.2023 - 07:32
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        • 1

          Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan'ın Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeye çalıştığına dair kanıtlar topladıklarını ve saldırganların uzun süredir Sırbistan'daki Sırp askeri üslerinde hazırlık yaptığını söyledi.

        • 2

          Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'daki polis kampında düzenlenen basın toplantısında, Kosova İçişleri Bakanı Sveçla ile Kosova Polisi Genel Müdürü Gazmend Hoxha açıklamalarda bulundu.

        • 3

          Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Kosova'nın kuzeyini ilhak girişimine doğrudan angaje olduğunu belirten Sveçla, "Sırbistan’ın, Vucic'in, Zveçan'ın Banjska köyüne düzenlenen saldırıyla bağlantısına her gün yadsınamaz gerçeklerle tanık oluyoruz. Bu terör örgütünün tek hedefi vardı: Kosova Cumhuriyeti'nin kuzeyinin ilhakı." ifadelerini kullandı.

        • 4

          Sırbistan’ın, bölgenin en genç ve demokratik devletine saldırdığına dikkat çeken Sveçla, sözlerini şöyle sürdürdü:

          "Kosova'nın kuzeyinin ilhakı hedefine ulaşmak için Sırbistan'ın kurumları askeri, lojistik ve mali kapasitelerini organize etti. Sırbistan ve Aleksandar Vucic sürekli olarak bu saldırıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını söylemeye çalıştılar ancak yayımlayacağımız gerçekler, bu grubun (Sırbistan’da bulunan) Jagodina yakınlarındaki Pasuljanske Livade’de ve Kopaonik’teki askeri eğitim üssündeki hazırlık, eğitim ve tatbikatlarını kanıtlıyor. Hazırlıklara ilişkin tüm bu görüntüler, terör örgütünün ele geçirdiğimiz dronları tarafından sağlandı."

        • 5

          Öte yandan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sveçla’nın basın toplantısında duyurduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

          Kurti, silahlı Sırp grubundan ele geçirilen dron görüntülerini, “Saldırıları gerçekleştiren teröristler, saldırılardan yaklaşık 4 gün önce Sırp ordusunun önemli üslerinden Pasuljanske Livade'de eğitim almıştı. Kopaonik üssünde başka tatbikatlar da yapıldı. Saldırılar Sırp devletinin tam desteği ve planlamasıyla gerçekleşti.” notuyla paylaştı.

        • 6

          24 EYLÜL SABAHI YAŞANANLAR

          Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

        • 7

          Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği yaklaşık 30 kişilik ağır silahlı grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

        • 8

          Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

        • 9

          Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

        • 10

          Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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