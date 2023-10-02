İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Kosova İçişleri Bakanı: Sırbistan, Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeye çalıştı

Sırbistan’ın, bölgenin en genç ve demokratik devletine saldırdığına dikkat çeken Sveçla, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova'nın kuzeyinin ilhakı hedefine ulaşmak için Sırbistan'ın kurumları askeri, lojistik ve mali kapasitelerini organize etti. Sırbistan ve Aleksandar Vucic sürekli olarak bu saldırıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını söylemeye çalıştılar ancak yayımlayacağımız gerçekler, bu grubun (Sırbistan’da bulunan) Jagodina yakınlarındaki Pasuljanske Livade’de ve Kopaonik’teki askeri eğitim üssündeki hazırlık, eğitim ve tatbikatlarını kanıtlıyor. Hazırlıklara ilişkin tüm bu görüntüler, terör örgütünün ele geçirdiğimiz dronları tarafından sağlandı."