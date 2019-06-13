13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırıların ardından dünya gözünü bölgede yaşanan gelişmelere çevirdi.
Bu sabah saatlerinde saldırıya uğradığı belirtilen Marshall Adaları bandıralı Norveç’e ait Front Altair gemisi batmış, diğer gemi Kokuka Courageous hasar almıştı. İran arama kurtarma ekibi iki tankerde görev yapan toplam 44 mürettebat kurtardı.
Kokuka Courageous'un bir Japon gemisi olduğu belirtilirken, saldırının Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile İran lideri Hamaney'in görüşmesi sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif konuyu, "Japonya'ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Abe Şinzo ile (İran lideri) Ayetullah Ali Hamaney'in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır." ifadeleriyle değerlendirdi.
PETROL FİYATLARI FIRLADI
İran'ın kendisine uygulanan petrol ambargosu nedeniyle kapatmakla tehdit ettiği Hürmüz Boğazı'nın güneyinde bulunan Umman Körfezi'ndeki saldırıların ardından petrol fiyatları yüzde 4 oranında arttı ve varil başına 2 dolardan fazla zamlandı.
OPEC üyeleri Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak'ın ham petrol sevkiyatlarının önemli bir bölümünü Hürmüz Boğazı üzerinden yaptıkları biliniyor. Ayrıca Katar likit doğalgaz ihracatının neredeyse tamamını Hürmüz Boğazı'ndan yapıyor.
Suudi Arabistan ve BAE, Hürmüz Boğazı'nı devreden çıkaracak yeni rotalar arıyor ve bunun için daha fazla petrol boru hattı inşa ediyor. Dünyada üretilen petrolün neredeyse 5'te 1'inin boğazdan geçtiği tahmin ediliyor.
ABD, RUSYA VE ALMANYA'DAN AÇIKLAMA
Umman'da gerçekleşen ve kimin yaptığı henüz belli olmayan tanker saldırılarının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın konuyla ilgili bilgilendirildiği ve durumun değerlendirildiği kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov'un açıklamasında ise "Bunun arkasında ne olduğunu kimse bilmiyor" denildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim olan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, "Aldığımız haberler çok endişe verici. Durumun tırmanması tehlikeli ve bu olaylar bir tırmanmaya neden olabilir. Durumun yatıştırılması gerekiyor ve tüm taraflar buna destek vermeli" ifadelerini kullandı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili itidal çağrısı yapıldı.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ise konuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmeye
çağırdı. Gheit, "Bazı taraflar bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor. Bunun farkında olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!