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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro İki sezondur her oyunu kapalı gişe oynanan ‘Yılmaz Erdoğan’ AKM’ye geliyor

        İki sezondur her oyunu kapalı gişe oynanan 'Aydınlıkevler' AKM'ye geliyor

        Yapımını BKM'nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın performansıyla Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan 'Aydınlıkevler' iki senedir ara vermeden kapalı gişe oyunlarına devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde sahnelenen 'Aydınlıkevler', İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde de sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:53
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        • 1

          Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’, 1970’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. Seyircileri; soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’, bir babaanneyle torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâye anlatıyor.

        • 2

          Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

          'Aydınlıkevler', İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde de sahnelenecek. AKM'deki oyunun tarihi 5 Mart...

        • 3

          AYDINLIKEVLER KÜNYE
          Yazan: Yılmaz Erdoğan
          Yöneten: Serdar Biliş
          Oyuncular:
          Demet Akbağ
          Salih Bademci
          Burak Dakak
          Sinem Ünsal
          Nebi Tolga Yılmaz
          Sevda Baş
          Caner Alkaya
          Barkın Sarp
          Ömer Güneş
          Yapımcı: BKM
          Proje Yapımcısı: Nisan Ceren Özerten
          Sahne ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
          Kostüm Tasarımı: Ayşegül Alev
          Müzik: Tuluğ Tırpan
          Çizer: Vardal Caniş
          Hareket Düzeni: Büşra Firidin
          Multimedya: İllusionist
          Müzisyen: Mustafa Olgan
          Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven
          Yapım Koordinatörü: Deniz Saip
          Prodüksiyon Amiri: Emrah Altıntoprak
          Fotoğraf: Burcu Karademir
          Medya İletişim: PPR Medya
          Reji Asistanları: Serin Öztoprak, Ozan Bingöl
          Kostüm Asistanı: Deniz Yılmaz
          Oyun Asistanları: Şükrü Buğra Akkemik, Ekinsu Köse, Ali Emre Bakar, Emir Furkan Çavdar, Defne Başoğlu

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