Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’, 1970’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. Seyircileri; soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’, bir babaanneyle torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâye anlatıyor.