İki sezondur her oyunu kapalı gişe oynanan 'Aydınlıkevler' AKM'ye geliyor
Yapımını BKM'nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın performansıyla Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan 'Aydınlıkevler' iki senedir ara vermeden kapalı gişe oyunlarına devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde sahnelenen 'Aydınlıkevler', İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde de sahnelenecek
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Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’, 1970’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. Seyircileri; soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’, bir babaanneyle torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâye anlatıyor.
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Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.
'Aydınlıkevler', İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde de sahnelenecek. AKM'deki oyunun tarihi 5 Mart...
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AYDINLIKEVLER KÜNYE
Yazan: Yılmaz Erdoğan
Yöneten: Serdar Biliş
Oyuncular:
Demet Akbağ
Salih Bademci
Burak Dakak
Sinem Ünsal
Nebi Tolga Yılmaz
Sevda Baş
Caner Alkaya
Barkın Sarp
Ömer Güneş
Yapımcı: BKM
Proje Yapımcısı: Nisan Ceren Özerten
Sahne ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
Kostüm Tasarımı: Ayşegül Alev
Müzik: Tuluğ Tırpan
Çizer: Vardal Caniş
Hareket Düzeni: Büşra Firidin
Multimedya: İllusionist
Müzisyen: Mustafa Olgan
Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven
Yapım Koordinatörü: Deniz Saip
Prodüksiyon Amiri: Emrah Altıntoprak
Fotoğraf: Burcu Karademir
Medya İletişim: PPR Medya
Reji Asistanları: Serin Öztoprak, Ozan Bingöl
Kostüm Asistanı: Deniz Yılmaz
Oyun Asistanları: Şükrü Buğra Akkemik, Ekinsu Köse, Ali Emre Bakar, Emir Furkan Çavdar, Defne Başoğlu
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