İki öğrenciye çarpan sürücü kaçtı! Öğrencilerden biri öldü, biri yaralandı

İki öğrenciye çarpan sürücü kaçtı! Öğrencilerden biri öldü, biri yaralandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş (20) kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi, durumu ağır olan arkadaşı Muhammet Yahya Batulu'nun (17) tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası kaçan sürücüsü ise aranıyor.

ÇARPIP KAÇTI Kaza, çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi, Doğan Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş ile arkadaşı Muhammet Yahya Batulu'ya çarpıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Demirbaş ile Batulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. REKLAM

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, olay yerinden kaçan sürücünün aracını Kınıklı Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Sağlık durumu ağır olan Demirbaş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen dün saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti. Öte yandan yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Batulu'nun entübe edildiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 20 YAŞINDAKİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ Demirbaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Demirbaş'ın cenazesi, Bakırlı Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.