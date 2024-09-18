İki kayınbiraderine kurşun yağdırdı
Gaziantep'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen Abdullah Kartal, otomobilde tartıştığı kayınbiraderlerini tabancayla vurup ağır yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan Abdullah Kartal'ın yakalanması için çalışma başlattı.
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Abdullah Kartal ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında otomobilde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede büyüdü, Abdullah Kartal üzerindeki tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti.
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Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Metin K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Polis, olayın ardından kaçan Abdullah Kartal'ın yakalanması için çalışma başlattı.