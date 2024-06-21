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Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tarhan kardeşler, arkadaşlarıyla birlikte sıcak havadan bunalıp baraj gölüne girdi.

SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR DHA'da yer alan habere göre Fatih Mehmet (16) ile Ömer Faruk Tarhan (18) kardeşler bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

KÜÇÜK KARDEŞ KURTARILDI Durumu fark eden arkadaşları, Fatih Mehmet Tarhan’ı kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU Fatih Mehmet Tarhan, Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılırken, kaybolan Ömer Faruk Tarhan’ın bir süre sonra Jandarma Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından cansız bedeni sudan çıkartılarak otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTEMİŞ İHA'da yer alan habere göre de Kardeşini kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden Ömer Faruk Tarhan'ın önceki hafta üniversite sınavına girdiği ve sınavının iyi geçtiği öğrenildi. Tarhan'ın heyecanla sınav sonuçlarını beklediği ve iyi bir bölümde üniversite okuma hayali kurduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.