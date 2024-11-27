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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki ilde sahte içki faciası! | Son dakika haberleri

        İki ilde sahte içki faciası!

        Sahte içki iki kentte can aldı. Olayda sahte içkiden zehirlendikleri öne sürülen amca İstanbul'da, yeğeni ise Tokat'ta hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:45
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        İki ilde sahte içki faciası!
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        Tokat'ta aldıkları sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen 4 kardeşten Ali Baybars (51) Turhal’da, amcaları Bekir Baybars (60) ise İstanbul’da hayatını kaybetti. Diğer 3 kardeşin tedavileri yoğun bakımda sürüyor.

        DHA'nın haberine göre Ali Baybars, yaşamını yitiren annesi Fadime Aybars’tan kalan mirasın paylaşımı için kardeşleri Duran Baybars (48), Hüseyin Baybars (46) ve Veli Baybars (49) ile 23 Kasım’da İstanbul’dan Turhal ilçesine bağlı Ulutepe köyüne geldi.

        3 KARDEŞ YOĞUN BAKIMDA

        4 kardeş yolda ve köyde İstanbul’dan aldıkları içkiyi içti, bir süre sonra da fenalaştı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından 4 kişi, Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak kardeşlerden Ali Baybars kurtarılmadı. Diğer 3 kardeş ise Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        Kardeşlerin amcaları Bekir Baybars’ın (60) da aynı içkiden tükettiği, onun da İstanbul’da yaşamını yitirdiği belirtildi. Bekir Baybars ve yeğeni Ali Baybars otopsi işlemlerinin ardından dün Ulutepe köyünde toprağa verildi. Ali Baybars ve amcası Bekir Baybars’ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporla belli olacak.

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