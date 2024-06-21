İki günde 8 kişi öldü! Konya'da 2. kez katliam gibi kaza | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

İki günde 8 kişi öldü! Konya'da 2. kez katliam gibi kaza | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

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Konya'da dün, Karapınar-Konya kara yolunun 3. kilometresinde, Yusuf Yılmaz idaresindeki otomobil ile Hüseyin Kart yönetimindeki otomobil çarpışmış; kazada, Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) ile Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirdi.

İKİ BEBEK DE YARALANMIŞTI Yılmaz çiftinin bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Nisan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

OTOMOBİL DUVARA ÇARPARAK DEVRİLDİ Konya'nın Ereğli ilçesinde bugün meydana gelen kazada da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ahmet Ç. (53) idaresindeki otomobil, Ereğli-Konya kara yolu Hortu Mahallesi'nde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.

LPG TANKI BİR ANDA ALEV ALDI İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Şenay Ç. (29) ve 3 yaşındaki oğlu İdris Yiğit Ç'nin yaralı çıktığı otomobilin LPG tankı bir süre sonda alev aldı. 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazada sürücü Ahmet Ç. ile araçtaki Emine G. (50), Zeynep Ç. (28) ve Uğur Ç'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Katliam gibi kazada 4 ölü! Haberi Görüntüle