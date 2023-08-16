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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençlerin son görüntüsü ortaya çıktı

        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!

        İstanbul'da, cumartesi günü meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden Murat Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu'nun kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Pirinççi yolunda bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Nazlı Yolcu'nun elindeki kamerayla arkasından gelen arkadaşlarını çektiği görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 09:46
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        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
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        İstanbul Arnavutköy'deki Sultangazi Kent Ormanı'nda 12 Ağustos Cumartesi günü bir araya geldikten sonra yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, Pirinççi Mahallesi mevkiinde zikzak yaparak ilerlemeye başladı.

        ÖNÜNDEKİ MOTOSİKLETE ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Keskin, önünde ilerleyen yine aynı gruptaki Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Çarpmanın etkisiyle Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu yola savruldu. Vermez ve Yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

        KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜ

        Motosikletli grubun kaza öncesi son görüntüleri Pirinççi Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ARKADAŞLARININ GÖRÜNTÜSÜ YER ALIYOR

        Görüntülerde hayatını kaybeden Nazlı Yolcu'nun elindeki kamerayla arkasından gelen motosikletli arkadaşlarının görüntüsünü çektiği görülüyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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