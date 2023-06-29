Çocuklarını dilendirirken yakalanınca yapmadığı kalmadı!

DHA

Kütahya'da, 2 çocuğunu kavşaklarda dilendirdiği tespit edilen S. Ö., kendisini yakalamaya gelen polise bıçakla saldırdı. Daha sonra kendisini yaralayan şüpheliye ilk müdahaleyi de yine polis ekipleri yaptı.

Adnan Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda 2 çocuğun dilencilik yaptığını fark eden Çocuk Şube ekipleri, çocukları yasal işlem başlatmak için polis aracına aldı. Bu sırada gelen babaları S. Ö., polis ekiplerine bıçak çekip saldırdı.

Daha sonra elindeki bıçakla kendisini yaralayan S. Ö., ilk müdahalesi polis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra, bölgeye çağrılan ambulansla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan S. Ö., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.