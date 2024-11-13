İki çellistten Salt'ta canlı performans

Salt’ın Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri programı kapsamında çellist, besteci ve doğaçlamacı Zeynep Ayşe Hatipoğlu’nun Bilmem Nasıldır Hâli Sılanın adlı ses enstalasyonunu görmek için son gün 1 Aralık Pazar. Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi’nde yer alan enstalasyon, adını Yaşar Kemal’in Üç Anadolu Efsanesi’nde geçen bir Karacaoğlan türküsünden alıyor.

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Hatipoğlu, 27 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da Kış Bahçesi’nde Ulrike Ruf ile bir canlı performans gerçekleştirecek. Performans, iki çellistin Kış Bahçesi’ndeki enstalasyon ile etkileşimini merkeze alacak. İkili ayrıca 30 Kasım Cumartesi günü ses ve doğaçlama üzerine bir atölye çalışması yürütecek.

İki oturumdan oluşan programda hikâye anlatımı aracılığıyla dinleme, doğaçlama ve yaratıcı müzik süreçlerine odaklanılacak. Pauline Oliveros’un derin dinleme pratiklerini Hatipoğlu’nun doğaçlama yaklaşımı ve Ruf’un performatif teknikleriyle bir araya getiren atölyede, bireysel ve kolektif doğaçlamalar üzerine çalışılacak.