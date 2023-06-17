En anlamlı Babalar Günü hediyesi! İki babanın 'kahraman' kızları

DHA

Emekli memur, 3 kız babası Taşkın Taşkıran, geçen yıl, diyabet nedeniyle, bacağında bir türlü iyileşemeyen yaranın tedavisi için üniversite hastanesine yattı. Tedavi sürerken yapılan tetkiklerde, Taşkıran'ın diyabetin yanı sıra siroz olduğu da ortaya çıktı. Sağlığına ancak karaciğer nakliyle kavuşabileceği söylenen Taşkıran, operasyon için hastaneye başvurdu. Taşkıran'a en küçük kızı anaokulu öğretmeni Gülşah Aytek gönüllü donör oldu.

Çiğli ilçesinde yaşayan 1 çocuk babası emekli işçi Mehmet Aygeroğlu da geçen yıl kasım ayında iştahsızlık, halsizlik şikayetleriyle önce bir devlet hastanesine, ardından da üniversite hastanesine gitti. Siroz tanısı koyulup acil karaciğer nakli kararı alındı. Nakil için hastaneye başvuran Aygeroğlu'na gıda mühendisi kızı Cansu Aygeroğlu gönüllü oldu.

3 GÜN ARAYLA NAKİL

İki babanın operasyonları 3 gün arayla gerçekleştirildi. 6 Haziran'da Gülşah Aytek'ten alınan karaciğer dokusu babası Taşkın Taşkıran'a nakledildi. Cansu Aygeroğlu'ndan alınan karaciğerin babası Aygeroğlu'na nakli de 9 Haziran'da gerçekleştirdi. Nakil sonrasında önce kızlar, sonra babaları servise alındı. Kan değerleri bozulup sirozun yaşamsal risk yarattığı iki baba ile donör kızlarının yolları kesişirken, iki naklin de 'Babalar Günü' öncesine denk gelmesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

EVLİLİK YILDÖNÜMLERİYLE 'BABALAR GÜNÜ'NÜ HASTANEDE KUTLADILAR

Ablalarından önce gönüllü olup, nakil için uygun çıkınca babasına can aşısı olan Gülşah Aytek, "En değer verdiğin, sevdiğin kişinin, küçücük bir acı bile çekmesine tahammül edemezken gözünün önünde, avucunun içinden kayıp gitmesini nasıl kabullenir ki insan? Hele bu kişi benim kahramanım, babamsa. Ablalarıma fırsat bırakmadan, daha tanı konulur konulmaz gönüllü oldum. Şimdi içim rahat, çok mutluyum. Annem Emine ile babam 10 Haziran'da evlenmişler. Biz de eşim Ömer'le evlilik için aynı tarihi seçmiştik geçen yıl ve nakilden 4 gün sonra biz ilk, annem babam da 45'inci evlilik yıl dönümlerini hastanede kutladı. Şimdi de Babalar Günü'nü hastanede kutlayacağız. Haziran bundan sonra bizler için bol kutlamalı bir ay olacak" dedi.

'UĞURLU BİR AY, HAZİRAN'

Babası Mehmet Aygeroğlu'na can aşısı olmanın mutluluğunu yaşayan Cansu Aygeroğlu da "O kadar huzurlu ve mutluyum ki. Yaşadığımız çok mucizevi bir şey. Çünkü babamın bekleyecek zamanı kalmamıştı, çok şükür kurtuldu. 26 Haziran babamın doğum günü, Babalar Günü yine bu ayda. Babamın hayata tutunduğu ay da haziran oldu. Uğurlu bir ay, haziran ve babama en anlamlı hediyeyi verebildiğim için çok gururluyum" diye konuştu.

'EN MUTLU BABALAR'

Taşkıran ve Aygeroğlu, kızlarının ısrarıyla kendilerine donör olmalarını kabullenmek zorunda kaldıklarını ve onlarla gurur duyduklarını söyledi. Kızları sayesinde ikinci hayatlarına başlayan iki baba onların kendilerinin kahramanları olduğunu belirtti. Taşkıran ve Aygeroğlu, bu Babalar Günü'nün en mutlu babalarının kendileri olduğunu ifade etti.

‘BABALAR GÜNÜ'NE DENK GELMESİ HOŞ BİR RASTLANTI OLDU'

Öte yandan hastalar ve vericileriyle ilgili bilgi veren nakil ekibinden Doç. Dr. Cahit Yılmaz, "Her iki hastamıza da son dönem karaciğer yetmezliği nedeniyle 3 gün arayla kızlarından karaciğer nakli yaptık. Her 2 operasyon da başarılı geçti. Hastalarımızın durumları iyi, takip ve tedavileri serviste devam ediyor. Hafta başı taburculuklarını planlamaktayız. Bu 2 operasyonun Babalar Günü haftasına denk gelmesi hoş bir rastlantı oldu ve hastalarımızın sağlığına kavuşması tüm ekibimizi mutlu etti" dedi.

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