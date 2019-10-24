İhtiyaç kredisi faiz oranları 2019

Yüksek kredi faiz oranları 2018 yılı 2. yarısında ve 2019 yılında müşterilerin bankalardan olan kredi talebini olumsuz yönde etkiledi. Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz indirimlerinin ardından pek çok devlet ve özel banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz indirimine gittiğini duyurdular.

24.10.2019 tarihinde 5 yıl vadede en uygun banka kredisi faiz oranı aylık % 1,18 en düşük banka kredisi maliyet oranı aylık % 1,42 seviyesinde. Bugün sunulan en düşük banka kredisi teklifi ile tüketici 10.000 TL ve 36 ay vadede ihtiyaç kredisi çekerse bunun geri dönüşü aylık taksit ödeme miktarı 248 TL olup ve toplam geri ödeme ise 14.909 TL olarak hesaplanacaktır.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2019

BANKALAR KREDİ TUTARI VADE FAİZ ORANI Akbank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 40.000 TL 1 - 60 Ay %1.57 - %1.79 Ceepteteb İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 50.000 TL 1 - 60 Ay %1.18 DenizBank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 55.000 TL 1 - 60 Ay %1.19 - %1.69 Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 500.000 TL 3 - 60 Ay %1.24 - %2 İş Bankası İhtiyaç Kredisi 3.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 60 Ay %1.19 - %1.29 QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 35.000 TL 3 - 60 Ay %1.55 TEB - İhtiyaç Kredisi 2.500 TL - 50.000 TL 1 - 60 Ay %1.55 Türkiye Finans İhtiyaç Kredisi 500 TL - 100.000 TL 3 - 60 Ay %1.19 Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi 5.000 TL - 500.000 TL 1 - 60 Ay %1.18 Anadolubank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 1 - 60 Ay %1.38 - 1.41 Burgan Bank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 40.000 TL 12 - 60 Ay %1.49 Enpara.com İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 60.000 TL 1 - 60 Ay %1.86 Fibabanka İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 30.000 TL 3 - 60 Ay %1.69 - 1.75 Halkbank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 30.000 TL 1 - 60 Ay %1.39 HSBC İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 40.000 TL 3 - 60 Ay %1.79 ICBC Bank Turkey İhtiyaç Kredisİ 1.000 TL - 100.000 TL 2 - 60 Ay %1.35 Kuveyt Türk İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 60 Ay %1.75 NKolay İhtiyaç Kredisi 2.500 TL - 30.000 TL 3 - 60 Ay %1.79 - 2.39 Odeabank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 1 - 60 Ay %1.75 Şekerbank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 50.000 TL 3 - 60 Ay %1.99 VakıfBank İhtiyaç Kredisi 3.000 TL - 50.000 TL 3- 60 Ay %1.35 Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 1 - 60 Ay %1.48 - 1.83 Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 1 - 60 Ay %1.35



Yeni istihdam paketi yolda

amu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank),10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyen, istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ela Quality Resort Otel'de gerçekleştirdiği "Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı"na katıldı.

Alpaslan Çakar, yaptığı konuşmasında, 3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank) olarak istihdama yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

İstihdama yönelik yeni bir paket getireceklerini ifade eden Çakar, "Bu paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyeceğiz. Yine burada ödemesiz dönemler, makul vadeler olacak." diye konuştu.

Çakar, paketin fiyatlama açısından da cazip olacağını, İVME Finansman Paketi dışındaki tekstil, ayakkabı gibi sektörleri de kapsayacağını dile getirdi.

Emek yoğun sektörlerin de hedeflendiğine dikkati çeken Çakar, "IP, çağrı merkezleri, turizm, temizlik, güvenlik gibi... İnşaatların tamamlanmasına yönelik bir opsiyon da olacak. Paketin amacı, kapasitelerin tam olarak kullanılması ve kısmen istihdamın artırılması. Yeni istihdam sağlandığında işverenlerin maliyet yükünü kısmen azaltmaya yönelik bir paket olacak." ifadesini kullandı.

'KÂR DEĞİL AR YILI'

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay da banka olarak KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı krediler başta olmak üzere KOBİ'leri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Likiditeleri elverdiği oranda reel sektörü desteklediklerini vurgulayan Tuncay, "İmkanları zorluyoruz. Bu seneyi kar yılı değil, ar yılı olarak adlandırdık. İster konut ve ihtiyaç kredileri olsun, ister taşıt kredileri olsun fiyatlama son derece cazip. Sektörlerin canlanması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber özellikle kamu bankaları olarak reel sektörün en büyük destekçisi olacağız." dedi.

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ise geçen yıl Türkiye'ye yönelik başlatılan "kur atağı"ndan bugüne kadar karlılığı bir yana bırakarak Türkiye bilançosuna odaklandıklarını söyledi.

Sanayicilerin, söz konusu dönemde, ciddi fedakarlıklarda bulunduklarını belirten Çelebi, "Bugün baktığımızda, önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çelebi, enflasyon ve faiz oranlarının düşmeye başladığını ifade etti.

"Kur atağının yaşandığı dönemde kamu bankaları devreye girmeseydi faizler yüzde 20-25'in altına düşmeyecekti." diyen Çelebi, "Karlılığı bir tarafa bıraktık. Biz de 4-5 milyar lira kar etmesini bilirdik. Üreten ve katma değer yaratanın yanında yer almayı tercih ettik." değerlendirmesinde bulundu.