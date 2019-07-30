Meclis’te, bu ay içinde kabul edilen bir yasayla Merkez Bankası’nın “ihtiyat akçesi”nin belli bir bölümünün Hazine’ye aktarılması kararlaştırıldı. Banka, bu kaynağın bir bölümünü Hazine’ye aktardı. Hazine de finansal yönden sorun yaşayan, kaynak yaratmakta ya da bulmakta zorlanan, müteahhitlere borcu olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu paranın bir bölümünü transfer etti. Bunların başında Karayolları Genel Müdürlüğü ve enerji alanında faaliyet gösteren bazı devlet şirketleri geliyor.

2.5 MİLYAR TL

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, karayolu müteahhitlerine 2018 yılından kalma bir miktar borcu bulunuyordu. Bu yıl yapılan işlerden de belli bir miktar borç birikmişti. Karayolları, bir süre önce ödenek talebinde bulundu. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, bu kapsamda borçlarının bir bölümünü ödemesi için 2.5 milyar TL dolayında kaynak aktarıldığı belirtiliyor. Genel Müdürlük, geçen haftadan başlayarak, müteahhitlere ödeme yapıyor. Bu hafta da ödeme işlemlerinin devam edeceği ifade ediliyor. Karayolları’nın, kalan borcu için de yeni kaynak talebinde bulunabileceği belirtiliyor.

ENERJİ DE RAHATLATILDI

Enerji alanında faaliyet gösteren bazı devlet şirketleri, maliyetleri ile satış fiyatları arasında aleyhlerine gelişen makas nedeniyle finansal sorun yaşıyorlardı. Bunlardan bazılarının önceki aylarda banka kredileriyle bu sorunu çözmeye çalıştıkları biliniyor. Bu şirketlere de geçen hafta kaynak transferi yapıldığı kaydedildi. Bu şirketlerin, finansman yönden rahatlatıldığı, zamanı gelen ödemelerini yaptıkları öğrenildi.