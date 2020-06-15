Yaz aylarının gelmesiyle hasadı yapılan şeftali ve nektarinde ihracat hızlı başladı.
AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlediği verilere göre, 2019'da 45 ülkeye ihraç edilen şeftaliden 42 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.
Bu yıl ise hem kalite hem de verimde artış yaşanan şeftalide ihracat da arttı. Ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin şeftali ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 36 artarak, 7 bin 955 tondan 10 bin 807 tona, değer bazında ise 7 milyon 93 bin dolardan yüzde 44 artışla 10 milyon 218 bin dolara yükseldi.
Şeftali ihracatında ilk sırada yaş meyve sebze ihracatının geleneksel pazarı Rusya yer aldı. İhracatın yüzde 80'inin yapıldığı Rusya'ya 8 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Rusya'yı 900 bin dolarla Irak ve 500 bin dolarla Romanya izledi.
Nektarinin ihracatında da artış yaşandı. Geçen yılın ocak-mayıs dönemine göre nektarin ihracatı yüzde 49 artarak 10 milyon dolardan 14 milyon 897 bin dolara çıktı.
Tıpkı şeftalide olduğu gibi nektarinde de ihracatta ilk sırada Rusya yer aldı.
HEDEF 50-60 MİLYON DOLAR
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünya genelinde gıda ürünlerine talebin arttığını söyledi.
Şeftali ihracatının hızlı başladığını aktaran Uçak, "Bu yıl verim ve kalitemiz çok güzel. Yılı 50 milyon dolarlık ihracatla kapatacağımıza inancımız tam." diye konuştu.
Nektarinde de verim ve kalitenin yüksek olduğunu vurgulayan Uçak, şunları kaydetti:
"Amacımız tüm ürünlerde olduğu gibi şeftali ve nektarinde de tek ülkeye bağlı kalmamak. Bu kapsamda ürünlerimizi katma değerli olarak birçok ülkeye satmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl 48 milyon dolarlık bir nektarin ihracatımız oldu. Bu yıl da olağanüstü bir durum olmazsa 60 milyon doları yakalarız diye umut ediyoruz."
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