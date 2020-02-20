Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dijital Dönüşüm çalışmaları kapsamında mobil uygulamasını ve AloTİM destek hattını hayata geçirdi. Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların mobil uygulamayla küresel pazarlara yönelik tüm ihracat ve piyasa verilerini, TİM’in hazırladığı yeni nesil hedef pazar analiz raporlarını, ülke bilgi notlarını ve diğer bilgilendirici yayınları görüntüleyip, canlı destek butonu ile sorunlarının çözümü için aktif destek sağlayabileceklerini söyledi. Gülle "Bu sayede ihracatçılarımızın, ilgili hedef pazarlarda pazarlama ve tanıtım çalışmalarını proaktif bir şekilde sürdürebilmelerini amaçlıyoruz” dedi.

'İHRACAT RADARI HAZIRLANDI'

Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) ile ortak dijital platform hazırladıklarını aktaran Gülle, ihracatçıların TİM’in mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden sunulacak platform üzerinden dünyanın hangi noktasına ürün sağlayacaklar ise bunun için gerekli olan tüm standartlara ve belgelere ulaşabileceklerini belirtti. Gülle, İhracat Radarı uygulamasının da ihracatçılara ürünler hakkında detaylı analiz, veri ve grafik sunacağını böylece ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni ülkeler bulmalarına yardım edeceğini aktardı.

"İhracatçılar AloTİM uygulaması ile soru ve sorunlarına 7/24 esasıyla cevap bulabilecek" diyen Gülle, uygulamanın ihracatçılardan gelen talepler dikkate alınarak gelişen ve değişen ihtiyaçlar çerçevesinde yaşayan bir organizma olarak güncelleneceğini söyledi. Gülle "İhracatçılar artık, Whatsapp, Facebook ve Bip uygulamaları üzerinden de dünyanın her noktasından 7/24 TİM’e ulaşabilecek" dedi.

'YENİ NESİL TİCARİ DİPLOMASİ BAŞLIYOR'

Geçen yıl ilkini açıkladıkları İhracat Raporu'nun 2020 yılı versiyonunu da duyuran Gülle, “2020 yılında özellikle odaklandığımız önemli başlıklardan biri Yeni Nesil Ticari Diplomasi faaliyetleri olacak. Bu bağlamda bu yıl yeni nesil ticaret heyetleri, e-ihracat, dijital platformlar ve Türkiye lojistik merkezleri gibi yeni nesil ticaret diplomasisinin sacayaklarına odaklandık. Raporumuzda, özel bir başlık olarak, geçen yılki RCA analizimiz gibi 2030 yılına doğru küresel trendleri ve gerek ticari gerekse ekonomik göstergelerin geleceğini, 360 derecelik bir bakış açısıyla mercek altına aldık. 2030’da dünyanın en fazla ithalat yapacak ülkelerini, bu ülkelerde hangi ürün ve sektörlerin daha fazla küresel ticarete konu olacağını detaylarıyla paylaştık. Mevcut ihracat performansımızın artırılması noktasında, ihracatçılarımızın ürün, sektör ve pazar yoğunlaşması riskinden kaçınmaları, yeni fırsatları değerlendirebilmeleri ve ihracat rotalarını doğru çizebilmeleri adına raporumuzda hem Türkiye’nin rekabet ettiği belli başlı ülkelerin hem de hedef pazar ülke ve ürün yoğunlaşması analizlerini yaptık” dedi.

'ETKİNLİKLERİMİZİ YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ'

TİM’in 2020 ajandasını da açıklayan Gülle sözlerini şöyle sürdürdü: “Raporumuzda analizler ve öngörülerin yanı sıra, Meclisimizin 2019 yılı faaliyetlerini ve 2020 yılı ajandasını da ekonomi çevrelerinin ilgilerine sunduk. 2020 yılı ajandamızı Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı ve Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemini ifade eden, 5G vizyonumuz ekseninde şekillendirdik. Bu yıl da, Türkiye İnovasyon Haftası,Türkiye Tasarım Haftası gibi ulusal çapta yankı uyandıran etkinliklerimize devam edeceğimiz gibi uluslararası etkinliklerimizi de yeniden yapılandıracağımız bir yıla soyunduk. Ajandamızda ayrıca, açılışını 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz TİM Kuzey Kıbrıs ofisi benzeri yeni nesil TİM ofisleri açılmasına, yurtdışı kurum ve STK’larla yeni işbirlikleri gerçekleştirilmesine yönelik projelerimiz mevcut. Bu yıl da, gerek sektörel gerekse ülke bazlı hedef pazar analiz raporlarını ve ülke bilgi notlarını daha yoğun ve daha detaylı bir içerikle yayınlamaya devam edeceğiz.”

'YEŞİL GELECEĞİ ÖNCELEYECEĞİZ'

İhracatçıların sürdürülebilirlik uyumunun sağlanacağını söyleyen Gülle TİM'in bu kapsamda, Türk ihraç ürünleri için Sürdürülebilirlik Kodu ve Etiket Sistemine ilişkin kapsamlı teknik rapor çalışmasını da tamamladığını duyurdu. Gülle "TİM Sürdürülebilirlik Raporu’nda sürdürülebilir ihracat, yeşil ekonomi, temiz üretim teknolojileri, finansal sistem özelinde sürdürülebilirlik gibi konularda ihracatçılara yol gösteriliyor. İhracatçıların hem maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlamaları, ihracatın katma değerinin artırılması hem de yeşil bir geleceği önceleyen bir imalat entegrasyonuna ulaşılması hedefleniyor" dedi.