Ihlara Vadisi'ndeki bitki ve hayvan türleri kayıt altına alınıyor

"PROJEDE 31 FAMİLYAYA AİT 84 KUŞ TÜRÜ TESPİT EDİLDİ"

ASÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve kuş uzmanı Dr. Emel Çakmak ise Ihlara Vadisi'nde böyle kapsamlı bir çalışma yapılmasının çok önemli olduğunu ifade etti.