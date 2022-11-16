Ihlamurlar Ne Zaman Çiçek Açar?

Ihlamur ağacı yılın belli dönemlerinde çiçeklenir. Çiçekleri açmayan ıhlamur toplamak için elverişli değildir. Peki ıhlamurlar ne zaman çiçek açar? Haziran ve temmuz aylarında çiçekleri açan ıhlamur sokaklarda mis gibi kokusuyla hemen fark edilir. Bu süreçte hızlı bir şekilde toplama dönemi geçmeden ıhlamurun toplanması gerekir.

Ihlamurlar Hangi Ayda Çiçek Açar?

Ihlamur çiçeği kokusu ve şifalı yanı ile çok fazla kişi tarafından sevilir. Koş mevsiminde yaprakları tamamen dökülen ıhlamur ağaçları baharda çiçeklenmeye başlar. Peki ıhlamurlar hangi ayda çiçek açar? Genellikle haziran ve temmuz aylarında ıhlamur ağacı üzerinde çiçekleri görmeye başlarız. Bu da bize ıhlamur toplama zamanının geldiğini hatırlatır.

Ihlamur Ağacı Çiçek Açmaz mı?

Ihlamur yaprak ve çiçeklerden oluşan bir bitkidir. Her ne kadar ıhlamur ağacı çiçek açmaz mı? diye soranlar olsa da pek çok kişi ıhlamurun yaz mevsiminde çiçeklenmeye başladığını bilir. Ihlamur genellikle evlerimize kuru halde geldiği için çiçekleri bazen fark edilmez. Fakat uzmanlara göre ıhlamurun çiçekleri yapraklarından çok daha faydalıdır.

Ihlamur Hangi Ayda Toplanır?

Ihlamurun doğru zamanda toplanması çok önemlidir. Ihlamur toplamak için belli zamanlar vardır. Peki ıhlamur hangi ayda toplanır? Mevsime ve sıcaklığa bağlı olarak tam zaman değişiklik gösterse de genellikle ıhlamur toplamak için haziran ayı en uygun aydır. Bazı yıllarda bu dönem Temmuz’un sonuna dek uzayabilir.

Ihlamur Nasıl Toplanır?

Ihlamur narin çiçekleri olan bir bitkidir. Doğru zamanda toplanması ıhlamurdan tam verim alınması için oldukça önemlidir. Bunun için ıhlamurun yaprakları ve çiçeklerinin tamamen olgunlaştığı dönem seçilmelidir. Ihlamur özenli bir şekilde toplanmalıdır. Ihlamur nasıl toplanır? Diye merak edenler için sıraladık;

Ihlamurun doğal yöntemler kullanılarak yetiştirilmesi toplama esnasında faydalı olacaktır.

Ihlamurun çiçekleri toplanırken çiçekleriyle beraber uzun ince yapraklarının da toplanması gerekmektedir.

Ihlamur toplama esnasında bahçe makası faydalı olur.

Ihlamuru toplarken ağacın dallarını kırmamaya özen gösterilmelidir. Aksi taktirde bir sonraki mevsimde verimlilik düşebilir.

Toplanan ıhlamurlar çiçekleri ezilmeyecek şekilde özenle yerleştirilmelidir. Çok narin bir bitki olduğu için ezilmesi muhtemeldir.

Ihlamur Çiçek Açmadan Toplanır mı?

Ihlamur çiçek açmadan toplanır mı? diye merak edenlere toplanmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü ıhlamur yaprak ve çiçekten oluştur. Her ikisi de faydalıdır. İnce yaprakları ve çiçekleri bir bütündür ve çiçek açmadan toplanması uygun değildir.