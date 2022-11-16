Hızlı üreyen hamam böceklerinin çok fazla çeşidi vardır. Hamam böceklerinin evlere girmesi çeşitli nedenlerle olmaktadır. Bunlardan biri de evin yeteri kadar temiz olmamasıdır. Çöpler ve pis bulaşıklar hamam böceklerinin hızlı bir şekilde evinize yerleşmesine neden olabilir. Bunların dışında dışarıdan gelen koliler, poşetler, bacalar, mutfak ve banyolardaki çatlaklar, kapının ya da camın açık kalması evinize hamam böceklerinin girmesine neden olabilir. Evin temiz tutulması, eskiyen yerlerin onarılması, kapı ve bacaların kontrollerinin yapılması evlerinizi hamam böceklerinden koruyan başlıca önlemler arasındadır. Her şeye rağmen yine de evinizde hamam böcekleri varsa bunlardan kurtulmak için çeşitli yöntemleri sizler için derledik. Bu içeriğimizde hamam böceğinden doğal kurtulma yolları: hamam böceğinden nasıl kurtulurum? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte hamam böceğinden doğal kurtulma yolları ile ilgili tüm ayrıntılar…

Hamam Böceğinden Kurtulma Yolları

Hamam böceğinden kurtulma yolları arasında soğan ile karbonat öne çıkar. Öncelikle soğanın ince şekilde doğranması gerekir. Ardından bunun içine 1 kaşık karbonat eklenir ve karıştırılır. Bu karışım eğer hamam böceklerinin yuvasına dökülürse kısa zaman içinde hamam böcekleri evinizden uzaklaşır.

Hamam Böceği Nasıl Gider?

Hamam böceği nasıl gider? Diye merak edenlere soğan ile karbonatı karıştırarak bir karışık elde edip bunu kullanabileceklerini söyleyebiliriz. Bu karşım sayesinde kısa sürede hamam böceklerinden kurtulabilirsiniz.

Hamam Böceği Nasıl Yok Edilir?

Hamam böceği nasıl yok edilir? Diye merak edenler için öne çıkanlar sıraladık. Bu yöntemler sayesinde hamam böceklerinden kolaylıkla kurtulabilirsiniz;

Hamam böceklerinin ahşap mobilyaları sevdiğini unutmayın ve bu alanları mutlaka temiz tutun.

Mobilyaların alt kısımları, banyo ve mutfakta bulunan çatlak yerlere hamam böcekleri yuva yapabilir. Buraları mutlaka kapatın.

Bulaşık makinesi giderinde oluşan çatlaklar, havalandırma girişleri, su boruları, banyo ve mutfak boruları yüzünden hamam böcekleri evinize kolaylıkla girebilirler.

Evinizdeki beyaz eşyaların sıcak kısımları hamam böceklerinin yuva yapması için oldukça idealdir.

Kâğıt kısımlar ve karton kutularda da hamam böceği yuvasıyla karşılaşmak mümkündür. Bunları göz önünde bulundurarak hamam böceklerinin yuvalarını bulup onlardan kısa zamanda kurtulabilirsiniz.

Çamaşır Suyu Hamam Böceğini Öldürür mü?

Çamaşır suyu hamam böceğini öldürür mü? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulur. Çamaşır suyu ile hamam böceği öldürmek mümkündür. Hatta eğer hamam böceği yuvasına çamaşır suyu dökerseniz kısa zamanda hamam böceklerinin yok olduğunu görebilirsiniz.

Evdeki Hamam Böceği Yuvası Nasıl Bulunur?

Evdeki hamam böceği yuvası nasıl bulunur? Diye merak edenlere hamam böceklerinin sevdiği yerlere bakmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlar; ahşap alanlar, mobilyalar, borular, evdeki muhtemel çatlaklar, beyaz eşyaların sıcak alanları olabilir.

Giderden Gelen Hamam Böceği Yok Etmek

Giderden gelen hamam böceği yok etmek için sabunlu su kullanabilirsiniz. Sıvı sabun ya da deterjanı su ile karıştırıp direkt hamam böceğinin üstüne dökebilirsiniz.