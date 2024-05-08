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        Haberler Gündem 3. Sayfa İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!

        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!

        Mersin'de, jandarmayı arayıp dağ yolunda terk edilmiş kız bebek bulduklarını ihbar eden kişilerin, bebeği, ailece karar alıp ıssız bir yere terk eden aile üyeleri olduğu ortaya çıktı. 2 günlük bebeği bırakan annesi 24 yaşındaki E.N.I., anneannesi 53 yaşındaki F.I., dedesi aynı yaştaki R.I., teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü. gözaltına alındı. Aile üyeleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:54
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        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
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        Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde, Kızılalan mevkiinde 5 Mayıs akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan aile, dağ yolunda ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek bulduklarını söyledi.

        2 GÜNLÜK BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği, kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        DEVLET KORUMASINA ALINACAK

        Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğe, hemşireler ‘Gülen’ ismini verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.

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        BEBEĞİN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

        Bebeği sokağa terk edenlerin belirlenmesi için çalışma başlatan Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Ekipler, bebeğin annesi olduğu belirlenen E.N.I. (24), anneannesi F.I. (53), dedesi R.I. (53), teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.’yü gözaltına aldı.

        AİLECE KARAR ALIP TERK ETMİŞLER

        Ailece karar alıp bebeği ıssız bir bölgeye terk ettikleri ve devletin koruma altına alması için ihbarda bulundukları belirlenen aile üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan?
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