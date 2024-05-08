İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde, Kızılalan mevkiinde 5 Mayıs akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan aile, dağ yolunda ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek bulduklarını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu belirlenen kız bebeği, kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

DEVLET KORUMASINA ALINACAK

Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğe, hemşireler ‘Gülen’ ismini verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.

REKLAM

BEBEĞİN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Bebeği sokağa terk edenlerin belirlenmesi için çalışma başlatan Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Ekipler, bebeğin annesi olduğu belirlenen E.N.I. (24), anneannesi F.I. (53), dedesi R.I. (53), teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.’yü gözaltına aldı.

AİLECE KARAR ALIP TERK ETMİŞLER

Ailece karar alıp bebeği ıssız bir bölgeye terk ettikleri ve devletin koruma altına alması için ihbarda bulundukları belirlenen aile üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.