2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan?
Mersin'de, dağ yolunda terk edilmiş halde 2 günlük kız çocuğu bulundu. Bebeğe, tedavi gördüğü hastanede hemşireler tarafından 'Gülen' ismi verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alınacak. Bebeği sokağa terk edenlerin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, Kızılalan mevkiinde dün akşam dağ yolunda ilerken ağaçlıklı alanda mola verip araçtan inen kişiler, iddiaya göre karanlıkta bebek ağlama sesi duydu.
112'Yİ ARAYIP HABER VERDİLER
DHA'da yer alan habere göre sesin geldiği yöne giden bu kişiler, ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek bulup 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
2 GÜNLÜK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu düşünülen kız bebek, kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DEVLET KORUMASINA ALINACAK
Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğe, bebeğe hemşireler ‘Gülen’ ismini verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bebeği sokağa terk edenlerin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.