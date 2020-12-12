Sosyal medyada infial yaratmıştı! İşte o tacizci!

DHA

İstanbul Esenler'de markette bir çocuğu taciz ettiği iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki alan görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama daha yapıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOGARDA YAKALANDI

Görüntülerden kimliği belirlenen 47 yaşındaki Ali Ö. isimli tacizcinin, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehir dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı, tacize uğrayan kişinin ise engelli olmadığı tespit edildi.

ZANLI 47 YAŞINDA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada şöyle denildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bazı sosyal medya hesaplarında 'zihinsel engelli bir kız çocuğuna bir markette cinsel taciz anları' şeklinde yapılan paylaşıma istinaden yürütülen çalışmada; Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir işyerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz ettiği iddia olunan kişinin Ali Ö. (47) olduğu tespit edilmiştir.

ZANLI YANLIŞ YÖNLENDİRMEDE BULUNDU

Zanlı Ali Ö., görevlilerimizce İstanbul Bayrampaşa Otogarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsa yaptırılan fotoğraf teşhisinde, şüpheli şahıs mağdur şahıs ile ilgili görevlileri yanıltmak amacı ile kasıtlı olarak yanlış teşhis ve yönlendirmede bulunmuştur.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Devam eden çalışmalarda yaşı küçük mağdur şahsın kimliği tespit edilmiş, ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne intikal ettirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.