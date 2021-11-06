Yunanistan'da da aynı suçu işlemiş! İğrenç olay!

Bursa'da, 5 Temmuz´da Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde, Murat Özyiğit (45), sokakta arkadaşlarıyla oynayan kız çocuğuyla sohbet etti. Özyiğit, ardından elini omzuna atarak kimsenin olmadığı ara sokağa birlikte yürüdüğü kız çocuğuna istismarda bulundu.
MAHALLELİ TEKME TOKAT DÖVDÜ
DHA'da yer alan habere göre bu sırada kız kardeşini almak için peşlerinden giden 7 yaşındaki ağabeyini fark eden Özyiğit, çocuğu bıraktı. Ağabeyin olayı ailesine anlatması üzerine toplanan mahalleli, Murat Özyiğit'i yolda yürürken bulup tekme tokat dövdü.
ZANLI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Özyiğit'in kanlar içinde yerde kalması ve çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Murat Özyiğit, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"TACİZ ETMEDİM" DEDİ
Hakkında `Sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı´ suçlamasıyla 12. Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açılan sanık Murat Özyiğit, hakimin suçun `nitelikli cinsel saldırı´ olduğu kanaati üzerine, dosya 11. Ağır Ceza Mahkemesi´ne gönderildi.
Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanmasına başlanan tutuklu sanık Murat Özyiğit, ilk celseye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mağdur çocuğun ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada yeniden savunma yapan Özyiğit, eski ifadelerini tekrar ederek, "Kız erkek fark etmez, ben bütün çocukları severim. İddia edildiği gibi taciz etmedim" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakların giderilmesi için erteledi.
"PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ DURUMDA"
Duruşmadan sonra mağdur ailenin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya açıklama yaptı. Çetinkaya, sanığın Yunanistan´da da benzer bir suça karıştığı için sınır dışı edildiği yönünde bir bilgi aldıklarını ifade ederek, "Bu dosya aslında Asliye Ceza Mahkemesi´nde sarkıntılık suçundan açılmıştı. Ama yapılan itirazlar sonucunda dosya cinsel saldırı olarak değerlendirildi ve ağır cezaya aktarıldı.
İstismara uğrayan çocuk, henüz çok küçük. Fiilin nasıl gerçekleştiğini bilmiyor ama güvenini yitirmiş, psikolojisi bozulmuş durumda. Annesi olmadan dışarı çıkmıyor, annesinin olmadığı ortamlara girmiyor. Şahıs tutuklu olarak yargılanıyor. Zaten yaptığımız araştırmalara göre sanığın Yunanistan´da evli ve 1 çocuğu olduğu fakat bir çocuğa istismarda bulunduğu için sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Bununla ilgili araştırmalarımız devam ediyor" dedi.
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