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        Haberler Gündem Iğdır'da 'Saygı Nöbetçileri'ni canlandıran öğrenciler, Anıtkabir'de

        Iğdır'da 'Saygı Nöbetçileri'ni canlandıran öğrenciler, Anıtkabir'de

        10 Kasım'da Iğdır'da çektikleri 'Anıtkabir'de saygı nöbeti' videosuyla sosyal medyada gündem olan öğrenciler, Milli Savunma Bakanlığı davetiyle Ankara'ya geldi. Öğrenciler Anıtkabir'i gezdi, saygı nöbeti tutan askerlerle yan yana yürüdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:46
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        'Saygı Nöbetçileri'ni canlandıran öğrenciler, Anıtkabir'de
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        Iğdır’da Cennetabat Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu’nda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla ellerindeki ahşap silahlarla, okullarının önündeki Atatürk büstünün önünde tekmil verip uygun adımda yürüyerek nöbet değişimi yapan 6 öğrenci Anıtkabir’i ziyaret etti.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Ankara’ya getirilen Devran Çatma, Hamza Çatma, Şervan Yıldırım, Şah Ali Medet Gülali ve Hüseyin Sevgül isimli çocuklar, aslanlı yolun başında nöbet değişimi için gelen askerlerle birlikte yürüyerek hayallerini gerçekleştirdi.

        Çocukların askerlerle birlikte ayaklarını yere vurarak yürümeleri ise ortaya sıcak görüntüler çıkardı. Nöbet değişiminin ardından çocuklar Anıtkabir müzesini de dolaştı.

        Mısak-ı Milli Kulesi’nde duygularını aktaran Hüseyin Sevgül, “Orada ben komutandım askerlerimle yürüyorduk. Sonrada Atatürk büstünün önünde durduk. Çok mutluyum. Buralar çok güzel, eski tarihi eserler var, çok güzel şeyler var. Büyüyünce komutan olmak işitiyorum” diye konuştu.

        Hamza Çatma ise “Polisler gibi yürüyüş taklidi yaptık. Sonra da videomuzu yaptılar. Onlar gibi yere vurarak yürüdük. Anıtkabir’e geldiğim için çok mutluyum ve polis olmak istiyorum” dedi.

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        #anıtkabir
        #Iğdır
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