İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, "İGA PASS" üyelik programını hizmete sundu.

Tam kapasite ile 7 Nisan'da operasyona hazırlanan İstanbul Havalimanı'nda İGA, yolcularına ayrıcalıklı, konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak için yeni bir üyelik programını hayata geçirdi. "İGA PASS" adı verilen üyelik programının tanıtımı, İstanbul Havalimanı'nda hizmete giren İGA Lounge'da gerçekleştirildi.

Çocuklu aileler, iş insanları, tatile çıkan yolcular gibi her grubu düşünen İGA, İGA PASS üyelik programı ile 4 farklı hizmet sunuyor. Üyelik programında lounge, buggy (mini golf aracı),fast-track (hızlı geçiş),öncelikli check-in, otopark, vale ve şehir içi transfer hizmetleri sunulacak.

- İGA Lounge, 24 saat hizmet verecek

Klasik havalimanı servis anlayışının aksine maksimum kalitede konfor sunmayı hedefleyen İGA PASS programının en önemli hizmet ayrıcalıklarından biri, İGA Lounge olacak. Bu hizmet sayesinde havalimanında uçuşunu bekleyen yolcular için 4 bin 420 metrekare büyüklüğünde ve 584 kişilik oturma kapasitesine sahip İGA Lounge, 24 saat hizmet verecek.

İGA Lounge'u iş amaçlı tercih eden misafirler, tam donanımlı bilgisayarlar eşliğinde çalışabilecek, 2 akıllı tahtaya sahip toplantı odasını ve 4 sessiz odayı kullanabilecek.

Lounge alanında ebeveynler uçuşu beklerken çocuklar da oyun oynayabilecek ve çizgi film izleyebilecek. Yeme-içme alanında bulunan ekranlardan aileler oyun odasındaki çocuklarını takip edebilecek. Burada çocuk tuvaleti, bebek bakım odası ve emzirme odası da bulunacak.

Bunun yanı sıra yolcular, İGA Lounge alanındaki ekranlardan Duty Free'den ön siparişini verip, ekranda belirtilen en yakın mağazaya giderek ürünü satın alabilecek.

- 25 mini golf aracı hizmet verecek

İç hat, dış hat, geliş ve gidiş katı olmak üzere toplamda 12 hızlı geçiş noktasının bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda, İGA PASS "fast track" hizmetinden yararlananlar her zaman önde yer alacak.

İGA PASS hizmetleri arasında bulunan 25 buggy, İstanbul Havalimanı'nın 3 noktasında hizmet vererek pasaport kontrolünden sonra hazır bekleyecek ve yolcuları biniş kapısına kadar götürecek.

- Kişiye özel hizmet veren asistan

Yolcular, meet & greet hizmeti ile havalimanı kapısından uçağa kadar asistan eşliğinde hizmet alabilecek. Bu hizmet ile İGA PASS kullanıcıları, özel asistan tarafından karşılanma, fast & track ve öncelikli check-in sisteminden yararlanma, İGA Lounge kullanımı ve buggy hizmeti gibi çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecek.

Meet & Greet servisinin ek hizmetlerinde VIP apron transferi, çiçek ile karşılama, havalimanı şehir transferi ve havalimanlarında ilk olacak alışveriş danışmanlığı da sunulacak.

Üyelikler yolcu profilleri düşünülerek İGA PASS Plus 299 avro, İGA PASS Extra 399 avro ve İGA PASS Premium 799 avro olmak üzere 3 farklı kategoride sunuluyor ve satın alımlar yıllık olarak yapılabiliyor. Tamamen dijital bir uygulama olarak tasarlanan İGA PASS'ı akıllı cep telefonlarına indirerek kullanmak mümkün olacak.

- "Dünyanın en iyi hizmet sunan havalimanı olma iddiasını taşıyoruz"

Toplantıda konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı için öncelikli hedeflerinin bu eşsiz yapıyı bir yolculuk noktasının çok ötesine taşıyarak misafirlerinin seyahatlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürmek olduğunu söyledi. Samsunlu, "Bu hedef doğrultusunda, İstanbul Havalimanı'na ayak bastığı andan itibaren tüm misafirlerimizin, buradan üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri için her bir ayrıntıyı planlıyoruz." diye konuştu.

İGA PASS üyelik programının "seyahatinizin en keyifli zamanı" mottosuyla hayata geçirildiğini belirten Samsunlu, şöyle devam etti:

İGA PASS, sıradan bir üyelik programı değil, her biri birbirini tamamlayan ve tüm yolculuk sürecini ayrıcalıklı kılan bir hizmetler bütünü… Yolcularımızın başka bir havalimanında karşılaşamayacakları, yolculuklarını keyifli bir deneyime dönüştürecek İGA PASS; lounge, buggy, fast-track ve meet & greet hizmetlerini içeriyor. Dünyanın en büyük ama daha da önemlisi en iyi hizmet sunan havalimanı olma iddiasını taşıyoruz, İGA PASS'ı da bu noktada farklılaştırıcı bir unsur olarak görüyoruz. Bu özel yolcu programımız yeni nesil seyahat anlayışına hizmet edecek. Hava yolculuğunu bir noktadan diğerine ulaşmak için harcanan zaman olarak değil, keyif veren, rahatlatıcı, eğlendirici bir deneyime dönüştürecek İGA PASS'ın havalimanımıza, İstanbul'umuza ve tüm misafirlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Toplantıda İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar, tüm yolcu tiplerini düşündükleri için İGA Lounge farklı bölümler halinde tasarladıklarını söyledi.

İGA Bilişim Genel Müdürü Ersin İnkul da yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi tarafından geliştirilen "İstanbul Airport" mobil uygulaması ile yolcuların uçuş takibini yapabildiğini, yiyecek, içecek, alışveriş alanlarına ve ulaşım seçeneklerine erişebildiğini kaydetti.