Ankara'da ve Antalya'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME de şehir içi toplu taşıma ücretlerine artış yapıldığını açıkladı. Toplu ulaşıma yapılan zamların ardından gözler UKOME'den gelecek açıklamaya çevrildi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Maliyetlerle, ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da rakamları da bedelleri de değişecektir." ifadelerini kullanırken gözler 'İstanbul'da otobüs, metro, vapur, Marmaray ve metrobüse zam geldi mi, gelecek mi?' sorusuna çevrildi. İşte 2023 İETT otobüs, metro, vapur, marmaray ve metrobüs fiyatları ile toplu taşıma zammında son durum...