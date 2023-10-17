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İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşınmasına devam edileceğini söyledi.

İETT Genel Müdürü Demet, son günlerde özel halk otobüslerinin 65 yaş vatandaşlar hakkındaki kararı sonrası açıklama X'ten açıklama yaptı.

Demet, "Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır" dedi.

İETT Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla; Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin (TÖHOB), 4736 Sayılı Yasa Kapsamında ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu guruplarını; Tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerince taşımak istememelerine yönelik açıklama ve uygulamaları İstanbul’da uygulanmayacaktır."

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