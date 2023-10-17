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        Haberler Gündem İstanbul İETT'den son dakika 65 yaş üstü toplu taşıma açıklaması: İstanbul'da 65 yaş üstü toplu taşıma ücretsiz olmaya devam edecek mi?

        İETT'den 65 yaş açıklaması

        65 yaş üstü vatandaşların otobüsleri ücretsiz kullanması hakkında, İETT Genel Müdürü'nden açıklama geldi. İrfan Demet, "İstanbul'da 65 Yaş ve üstü yolcularımız ücretsiz taşınmaya devam edecektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 12:45 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:45
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        İETT'den 65 yaş açıklaması
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        İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşınmasına devam edileceğini söyledi.

        İETT Genel Müdürü Demet, son günlerde özel halk otobüslerinin 65 yaş vatandaşlar hakkındaki kararı sonrası açıklama X'ten açıklama yaptı.

        Demet, "Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır" dedi.

        İETT Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dolayısıyla; Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin (TÖHOB), 4736 Sayılı Yasa Kapsamında ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu guruplarını; Tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerince taşımak istememelerine yönelik açıklama ve uygulamaları İstanbul’da uygulanmayacaktır."

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        #İETT
        #özel halk otobüsü
        #son dakika haber
        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
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