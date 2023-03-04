Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale

İDOB'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), kadınların sosyal, kültürel ve siyasi alanlardaki kazanımlarının dünya genelinde kutlandığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel bir konseri sanatseverlerle buluşturacak

Giriş: 04.03.2023 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL
İDOB'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
İDOB'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek Kadın Sesleri konserinde zengin bir opera repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konser programında aralarında Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Gioacchino Rossini, Giuseppe Donizetti ve Giacomo Puccini'nin bulunduğu bestecilerin eserlerinden aryalar seslendirilecek.

Don Carlo, Carmen, Sevil Berberi, Romeo ve Juliet, La Boheme, Maskeli Balo, Aida, Cosi Fan Tutte, Le Villi, Attila ve Mefistofele gibi klasikleşmiş ve sevilen operaların kadın karakterlerinden Ayşe Sinem Ekşioğlu, İpek Zehra Evre, Funda Güllü, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Burcu Soysev, Dilan Şaka, Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Deniz Yetim konserde sahne alacak.

Solistlere piyanoda Atılgan Kaptanoğlu eşlik edecek.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den
Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den
Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde hareketlilik!
Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde hareketlilik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa için ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa için ilk açıklama
İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek
İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.