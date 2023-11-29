İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu
Giriş: 29.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:51
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO'dan yapılan açıklamada, yolcuların güncel seferleri internet adreslerinden takip edebileceği belirtildi.
Açıklamada, Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem, Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova seferlerinin halen devam ettiği ifade edildi.