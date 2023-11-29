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        Haberler Gündem Trafik İDO'da bazı sefer iptal edildi - Öne Çıkan Haberler

        İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

        İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:51
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        İDO'da sefer iptalleri
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        İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

        İDO'dan yapılan açıklamada, yolcuların güncel seferleri internet adreslerinden takip edebileceği belirtildi.

        Açıklamada, Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem, Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova seferlerinin halen devam ettiği ifade edildi.

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        #istanbul deniz otobüsü
        #ido
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