İdlib ve Halep'e düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

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Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib kent merkezi, Eriha ilçesi, Mecdeleye, Mastuma, Marbellit, Seremin, Termanin ile Halep'in Daret İzze ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla yoğun saldırı düzenledi.

Rus savaş uçakları ise Cisir eş Şugur ilçesine, Ziayniye ve çiftlik Hac Hammud köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlilerinden alınan bilgiye göre, İdlib kent merkezi ve kırsalına karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlenen saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 60 sivil yaralandı.

Rus savaş uçaklarının saldırılarında ise bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 18 sivilin yaralandığı bildirildi.

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Suriye ordusu ve destekçisi Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e, yaralıların sayısı 78'e yükseldi.

Suriye ordusunun hedef alması üzerine İdlib kent merkezindeki elektrik istasyonu devre dışı kaldı.

SURİYE ORDUSU HALEP'TE MİSKET BOMBASI KULLANDI

Suriye ordusu, gece yarısından sonra Halep'in batısındaki Daret İzze ilçesini kullanılması uluslararası anlaşmalarla yasaklanan misket bombasıyla vurdu.

Saldırıda, ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.