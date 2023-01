DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il emniyet müdürü ile bir araya geldiği toplantıda, seçim dönemine girildiğini belirterek, "Seçim dönemini manipüle etmek isteyen çok anlayışla karşı karşıya kalacağınızı unutmayınız. Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Polis Müzesi'nde düzenlenen 'İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin birçok sorunla aynı anda mücadele ettiğini belirterek, "Güvenlik sahasında bir yandan terör, uyuşturucu, kaçak göç gibi küresel sorunların yansımasıyla mücadele ediyoruz. Bir yandan trafik, kadına şiddet gibi dünyayla benzerlik gösteren suç başlıklarıyla mücadele ediyoruz. Bir yandan da teknolojinin ürettiği siber suçlar gibi yeni suç türleri ile mücadele ediyoruz. Etrafımızdaki coğrafyada kısa vadede istikrar ihtimali görünmüyor. Batı ülkelerinin terör örgütlerine destekleri de aynen devam edecek. Bu durumda gayretimizi ve teyakkuzumuzu artırarak sürdürmek durumundayız" dedi.

"DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP'NİN KIRSAL YAPISI BİTİRİLMİŞTİR"

Terörle mücadelede de kararlılık mesajı veren Soylu, "Tek terörist kalmayıncaya kadar, bunların etkisi bu topraklardan sıfırlanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kim, hangi siyasi hesabı yaparsa yapsın, teröristle koyun koyuna girerse girsin, biz Türkiye'nin kurumlarını, hiçbir kurumunu bunlara teslim etmeyeceğiz. DHKP-C, TKP/ML, MLKP, MKP bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir. Şehirlerde de 15 Temmuz'dan sonra bunlara çok önemli darbeler vurulmuştur. DHKP/C'nin nasıl Türkiye'yi tehdit eder halden, bugün neredeyse 'Acaba tekrar nasıl canlanabiliriz?' haline gelmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi, DHKP/C terör örgütünün merkez yönetiminde bulunan ve avukat kisvesi giymiş ve birçok siyasiyle de iç içe olan teröristlerin cezaevine tıkılmasıyla sağlanmıştır. Onlar avukat değil, terör örgütünün mensubudur ve gereği de yargı tarafından yerine getirilmiştir" diye konuştu.

"2022'DE 18 DEAŞ BOMBACISINI YAKALADIK"

Soylu, sınır ötesinde DEAŞ'la göğüs göğse mücadele veren tek ülke olduklarını belirterek, "Birileri gibi meseleyi 'mış' gibi yaparak, PKK/PYD'ye havale eden bir anlayış içinde olmadık. Etrafımızdaki tehlikeyi kendimiz bertaraf ettik. İçerimizde de sadece 2022'de 18 DEAŞ bombacısını yakalayıp, etkisiz hale getirdik. Birçok belge ele geçirip o belgelerden hareketle çok önemli operasyonlar gerçekleştirdik" dedi.

Soylu, FETÖ ile mücadeleye de değinerek, "Birilerinin, devlete ihanet edenleri tekrar devlete alma konusunda ortaya koydukları anlayışa rağmen, en son yaptığımız Gazi Turgut Aslan Operasyonu, ülkemizde FETÖ terör örgütü ile mücadelenin asla bitmeyeceğinin en önemli göstergesidir. Tüm dünyada FETÖ terör örgütü silininceye kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadele, içimize Avrupa´nın, Amerika´nın sızdırdığı ajanları temizleme mücadelesidir. Hangi milletvekillerinin ellerine kağıt sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar, biz onların hiçbirisinden etkilenmeyiz" ifadelerini kullandı.

"KADINA ŞİDDETTE HER İHBARI DEĞERLENDİRMEK GEREKİR"

Soylu, aile içi şiddetle mücadelede her ihbarı değerlendirmenin önemine dikkat çekerek, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli araçlar geliştirdik. Hemen her kadın cinayetinin öncesinde mutlaka bir şiddet süreci vardır. Onun için bu boşanma meselesini biz gözlem içine alıp bakmak, bizim atacağımız en temel adımlardan bir tanesidir. 2022´de, 6284 Sayılı Kanun kapsamında 273 kadın cinayeti yaşadık. 5-6 cinayet daha var. O cinayetlerle ilgili de arkadaşlarımız, 6284 Sayılı Kanun'a girip girmediğine bakıyorlar. 2015´te bu sayı 360'tı, belirli bir balans içinde genel bir azalış var. Burada kesinlikle boşluk vermemek lazım. Bunun da yolu, her ihbarı değerlendirmek, olayların risk seviyelerini sağlıklı ölçmek ve sağlıklı tedbir almaktır" dedi.

SEÇİM DÖNEMİNDE MANİPÜLASYON UYARISI

Bakan Soylu, seçim dönemine girildiğini vurgulayarak, "Seçim dönemini manipüle etmek isteyen çok anlayışla karşı karşıya kalacağınızı unutmayınız. Macaristan İçişleri Bakanı, kendi seçim dönemlerinde yurt dışındaki devletler tarafından kendi sivil toplum örgütlerine, seçim propagandası yapmak üzere para aktarıldığını tespit ettiklerini ve bu konunun önemli bir boyutta olduğunu ve bizatihi dışarıdan yönlendirme yaparak seçime müdahale ederek seçimi yönlendirmeye çalıştıklarını bana ifade etti. Orada da 'Soros' işleri karıştırmaya çalıştı. Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir" dedi.