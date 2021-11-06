Biyoçeşitliliği çok fazla olan bir yer. Kastamonu, bünyesinde 3 milli park bulunduran tek ilimizdir. Ilgaz, Küre Dağları ve İstiklal Yolu milli parkları. O kadar geniş bir endemik yapısı var ki burada hemen hemen her ağaç türüne rastlayabilirsiniz" dedi.