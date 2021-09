"İçimizden Biri" yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte İçimizden Biri'nin 4. Bölümünden 2. Tanıtım;

"YA BANA HER ŞEYİ ŞU AN ANLATIRSIN, YA DA SONSUZA DEK YÜZÜMÜ BİLE GÖREMEZSİN!"

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi "İçimizden Biri"nin Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Adam ve ailesi, Havva'yı Hacı Hünkar'dan alabilmek için gelenek ve görenekleri yerine getirmeye çalışırken Adam'ın zorlu mücadelesi devam ediyor. Havva'nın gelinlikle evden çıktığı anların dikkat çektiği tanıtımda ikilinin düğününe gelen piskopos ortalığı karıştırıyor. Havva'nın Hristiyan olmasına şaşırdığını söylemesi üzerine Aladağ ailesi büyük bir şaşkınlık yaşarken Havva'nın tepkisi de sert oluyor.

İÇİMİZDEN BİRİ'NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İçimizden Biri'nin ekrana gelen üçüncü bölümünde Havva'nın aldığı acı haber, babasının acımasız bir oyunu çıktı. Hacı Hünkar, Havva'yı cezalandırmak için kalp krizi geçirip öldüğünü söyletti. Havva, her şeyin bir plan olduğunu öğrenince babasına çok kırıldı. Hacı Hünkar, Adam ne yaparsa yapsın onu damat olarak kabul etmiyordu. Adam ise Havva'ya olan aşkını ve kendisinin de bir Türk olduğunu kanıtlayabilmek için pes etmeden çabalamaya devam etti. Diğer tarafta Eva da Havva ile Adam'ı ayırma planları yapmaya devam etti. Bu sefer hedefinde Havva'nın annesi Adile vardı. Adam, evliliklerini bir bebekle taçlandırmak istediğini Havva'ya söyledi. Havva ise henüz buna hazır olmadığını söyledi. Bu durum iki aşığın arasında gerginliğe sebep oldu. Adam, Havva'nın kendisine güvenmediğini düşündü ve evi terk etti. Olayın ardından Adam, sarhoş olup konağın kapısına dayandı. Adam'ın yaptığı taşkınlıklar Havva'yı şoke ederken ikilinin tartışması daha da alevlendi. Havva ile Adam'ın tartışması ve finalde birbirlerine söylediği sözler akıllara "Büyük aşk bitiyor mu?" sorusunu getirdi.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.