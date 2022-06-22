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İçimizdeki Ateş dizisi başlıyor! İçimizdeki Ateş konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İçimizdeki Ateş ne zaman yayınlanacak?

İçimizdeki Ateş konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İçimizdeki Ateş ne zaman yayınlanacak?

İçimizdeki Ateş dizisi 23 Haziran Perşembe günü saat 20.00'da yayınlanacak. Genç oyuncu kadrosuna sahip dizi fragmanı ile dikkat çekti. Hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşların hikayesini anlatan ATV'nin yeni dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte İçimizdeki Ateş dizisi oyuncuları ve konusu...

22.06.2022 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz’ün yazdığı İçimizdeki Ateş 23 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Fabrika Yapım imzalı dizinin başrollerinde Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı yer alıyor. İşte heyecan ile beklenen diziyle ilgili bilgiler...

  • İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU NE?

    Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir.

  • Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz.

  • İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

    Atakan Hoşgören

    İpek Filiz Yazıcı

    Burak Sevinç

    Ceren Benderlioğlu

    Gizem Arıkan

    Demirhan Demircioğlu

    Hazım Körmükçü

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