Icardi ve Wanda Nara'nın o anları gündem oldu! Sevenlerinden beğeni yağdı!
Mauro Icardi'nin klip çekimi için hazırlanan eşi Wanda Nara'ya yardımcı olmaya çalıştığı anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İkilinin komik anlarına sevenlerinden beğeni yağdı.
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından lösemi olduğunu açıklayan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, son olarak Galatasaray'ın yıldız ismiyle çekildiği eğlenceli anlarını sevenlerine sundu.
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Wanda Nara'nın katıldığı bir klip çekiminde Galatasaray'ın gözdesi Mauro Icardi'de yer aldı. Eşini yalnız bırakmayan yıldız futbolcunun kıyafet giyimi sırasında Wanda Nara'ya yardım ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Prova odasında Wanda Nara'nın giyinmesine yardım eden Icardi'nin o görüntüleri büyük beğeni topladı.
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Hastalığıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum." demişti.
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İşte Icardi ve Wanda Nara'nın o anları...
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