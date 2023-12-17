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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'nin fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Sakatlığı devam mı ediyor? - Galatasaray Haberleri

        Icardi'nin fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Sakatlığı devam mı ediyor?

        Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlıktan sonra müsabakalara iğne tedavisiyle çıkan Mauro Icardi'nin son haftalardaki performansı kafalarda soru işaretleri oluştururken Arjantinli golcünün yaptığı paylaşım gündeme oturdu! Icardi'nin ayağındaki bandaj bazı soruları da beraberinde getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 10:02 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:02
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        • 1

          Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurmuştu.

        • 2

          Ghezzal'in müdahalesi sonrasında yerde kalan Arjantinli futbolcunun birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Icardi müsabaka kaçırmak istemediği içini iğne tedavisiyle maçlara çıkmaya devam etmişti.

        • 3

          Yüzde 100'üyle oynayamasa da sahada olma isteğini dile getiren golcü futbolcunun zorlu fikstürde takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istememesi taraftarda olumlu karşılık almıştı.

        • 4

          Sezona fırtına gibi başlayan, Beşiktaş maçına kadar oynadığı dokuz maçta 12 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Arjantinli derbi sonrasında ligde oynadığı altı maçta sadece iki gol atabildi.

        • 5

          Sakat sakat forma giydiği Şampiyonlar Ligi müsabakalarında da gol yollarında suskun kalan Arjantinli yıldızın milli maç arasında iyileştiği düşünülüyordu.

        • 6

          Kopenhag maçı öncesinde Okan Buruk'la birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan golcü futbolcu bileğinde problem olduğunu ve enjeksiyonla oynadığını dile getirmişti.

        • 7

          Süper Lig'de hafta sonu fikstürünün ertelenmesi nedeniyle cumartesi gününü boş geçen Galatasaray'da futbolculara verilen izinde Roma'ya giden Icardi'nin düşen son fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

        • 8

          Arjantinli golcünün tıraş olduğu bir sırada çekildiği fotoğrafı sosyal medyaya düşerken, Icardi'nin bu fotoğrafta ayağında yer alan bandaj dikkat çekti.

        • 9

          Icardi'nin sakatlığının tamamen geçmediği ve performansındaki kısmi düşüşe bunun neden olduğu konuşuldu.

        • 10

          DEVLER LİGİ'NİN EN GOLCÜSÜ

          Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki en skorer oyuncusu Mauro Icardi oldu.

        • 11

          İkinci sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en etkili ismi olan Arjantinli yıldız futbolcu, "Devler Ligi" maçlarında 5 kez ağları havalandırdı.

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