Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi için flaş ayrılık iddiası: "Erden Timur için geldi!" - Galatasaray Haberleri

        Icardi için flaş ayrılık iddiası: "Erden Timur için geldi!"

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından ünlü gazeteci Di Marzio, Erden Timur'un Galatasaray'dan ayrılması durumunda Icardi'nin de ayrılabileceğini yazdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 01:31 Güncelleme: 04.06.2024 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray'da takımın yıldız oyuncusu Mauro Icardi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

        • 2

          İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Mauro Icardi'nin ayrılığı oldukça güçlü bir ihtimal haline geldi.

        • 3

          Haberde; Icardi'nin Erden Timur'un projesine inandığı için Galatasaray'a transfer olduğu belirtildi.

        • 4

          Öte yandan geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik maaş teklifleri alan Mauro Icardi'nin, Erden Timur'a Galatasaray'ı 2 yıl üst üste şampiyon yapma sözü verdiği için bu teklifleri reddettiği kaydedildi.

        • 5

          Galatasaray formasıyla son 2 sezonda çıktığı 73 maçta 55 gol atan 30 yaşındaki Mauro Icardi, 20 de asist katkısı yaptı.

        • 6

          Icardi, Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşarken bu sezonu da gol kralı olarak tamamladı.

        • 7
        • 8
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişinin başına sıktı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet
        İki kişinin başına sıktı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet
        Eşini kurşun yağmuruna tutmuştu
        Eşini kurşun yağmuruna tutmuştu
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Habertürk Anasayfa