Icardi'den Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
Süper Lig'de sezonu Galatasaray ile şampiyon ve gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi'nin Erden Timur'un istifa kararı almasının ardından Instagram profilinde Galatasaray ismiyle yer alan öne çıkarılan hikayelerini kaldırdığı görüldü. Galatasaray taraftaları ise Icardi'nin bu hamlesi sonrası yönetimi eleştirdi
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Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili olarak görev yapan ve taraftarın sevgilisi olan Erden Timur, görevini bıraktığını açıklamıştı.
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Mauro Icardi başta olmak üzere futbolcularla da arası oldukça iyi olan Erden Timur'un ayrılığından sonra Arjantinli yıldızın ayrılık iddiaları ortaya çıktı.
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İddiaların ardından Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den çok konuşulacak bir hamle geldi.
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Arjantinli yıldız golcünün Galatasaray ile ilgili paylaşımlarının yer aldığı öne çıkarılan hikayelerini profilinden kaldırdığı görüldü.
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"GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?" SORULARI
Icardi'nin öne çıkarılan hikayeleri silmesi Erden Timur'un gidişi ile ilgili olabileceği yorumları yapılırken, 'Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' soruları gündeme geldi.
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