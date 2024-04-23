Icardi'den Fenerbahçe'ye 23 Nisan'da da gönderme!

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Icardi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir." sözlerini paylaşarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, paylaşımında Türk bayrağı emojisinin yanı sıra çocuklarla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.

https://www.instagram.com/p/C6Gm4Nyopzv/?img_index=10 FENERBAHÇE'YE GÖNDERME Icardi'nin yaptığı paylaşımın en sonunda ise Fenerbahçe müsabakasından da fotoğraf yer aldı. Arjantinli yıldız, Sarı-lacivertli kulübün U19 Takımı'yla çıkma kararı aldığı Süper Kupa finalinde rakibin çekildiği anda çekilen görseli paylaştı.