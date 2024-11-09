Icardi çalışmalara başladı
Çapraz bağlarında yırtık ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro Icardi çalışmalara başladı. Dizinde ödem bulunan Arjantinli kriyoterapiye girdi
Galatasaray, Tottenham galibiyetini sevincini Mauro Icardi’nin sakatlığı nedeniyle kutlayamadı.
Müsabakanın 85. dakikasında kendini yere bırakan Icardi’ye önce buz tedavisi uygulandı; ardından stadı sekerek terk etti.
MR sonuçlarına göre çapraz bağlarında yırtık ve menisküs hasarı tespit edilen Icardi sezonu kapadı.
Ameliyat edilmesi gereken Arjantinli futbolcu, operasyon öncesi rehabilitasyon çalışmalarına başladı.
Icardi’nin ameliyat edilebilmesi için önce dizinde sakatlık kaynaklı oluşan ödemin giderilmesi gerekiyor.
Icardi hücreleri yenileyebilmek adına ‘soğuk oda’ olarak bilinen ‘kriyoterapi’ tedavisine başladı.
Sporcu sağlığı uzmanları, Icardi’nin tedavisinin 8 aylık süresinin bulunduğunu belirtiyor.
Galatasaraylı yetkililer ise ağrı eşiği çok yüksek olan Icardi’nin sezonun son maçlarına yetişeceği inancında.
Arjantinli futbolcu geçen sezonun neredeyse tamamını iğne vurularak oynamıştı.